الإمارات تصدر توقعاتها بموعد حلول شهر رمضان المبارك

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن توقعها بحلول أول يوم في شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنه سيكون يوم 13 أبريل المقبل في معظم الدول الإسلامية.وأفاد مركز الفلك الدولي في أبو ظبي الإمارات، بأنه "ستكون رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس، لدى الدول التي ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد بتاريخ 11 أبريل 2021"، مشيرا إلى أنه "وفقا لهذا الأمر، فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان الهجري ثلاثين يوما"، بينما أوضح المركز أن "الدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين 12 أبريل 2021، ستتمكن من رؤية الهلال باستخدام التلسكوب، حسبما أفادت صحيفة الإمارات اليوم.