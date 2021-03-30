دعم الرئيس «مفتاح النجاح».. أبرز تصريحات رئيس قناة السويس أمام السيسي
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:15 م
إيمان ماهرطباعة
استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجهود التي قامت بها الهيئة لتعويم السفينة البنمية العملاقة "إيفر جيفين"، بعد جنوحها بممر قناة السويس المائي لقرابة 6 أيام.
وترصد"الدستور"، في التقرير التالي، أبرز تصريحات الفريق أسامة ربيع:
- كانت مساندة القيادة السياسية الكاملة والتواصل ساعة بساعة "مفتاح النجاح"، كما أن الظهير المادي والمعنوي كان بمثابة المدد الحقيقي لإتمام هذا الإنجاز غير المسبوق.
- أبرز الدروس المستفادة من حادث السفينة الجانحة، تحديث أسطول الكراكات.
- في اليوم الرابع لعمليات تعويم السفينة الجانحة، تم إزالة الستائر الحديدية، في اليوم الخامس واصلنا أعمال التكريك بعمق 8 أمتار.
- في اليوم السادس تم تعويم السفينة الجانحة بنجاح، بعد عمليات تكريك كبيرة جدا.
- السيناريوهات الثلاثة، عمليات شد ودفع بالقاطرات للسفينة الجانحة، عمليات تكرير لنوسع للسفينة ونخل الماء، ويكون هناك عمق لكي تتمكن من التحرك، تخفيف الحمولة وهذا السيناريو كان سيكون تكلفته كبيرة.
- لأول مرة في العالم يتم تعويم سفينة جانحة تحمل 13800 حاوية دون تفريغها، قائلا: "كنا نعمل بحرفية والشغل نجح دون خسائر لقناة السويس".
وترصد"الدستور"، في التقرير التالي، أبرز تصريحات الفريق أسامة ربيع:
- كانت مساندة القيادة السياسية الكاملة والتواصل ساعة بساعة "مفتاح النجاح"، كما أن الظهير المادي والمعنوي كان بمثابة المدد الحقيقي لإتمام هذا الإنجاز غير المسبوق.
- أبرز الدروس المستفادة من حادث السفينة الجانحة، تحديث أسطول الكراكات.
- في اليوم الرابع لعمليات تعويم السفينة الجانحة، تم إزالة الستائر الحديدية، في اليوم الخامس واصلنا أعمال التكريك بعمق 8 أمتار.
- في اليوم السادس تم تعويم السفينة الجانحة بنجاح، بعد عمليات تكريك كبيرة جدا.
- السيناريوهات الثلاثة، عمليات شد ودفع بالقاطرات للسفينة الجانحة، عمليات تكرير لنوسع للسفينة ونخل الماء، ويكون هناك عمق لكي تتمكن من التحرك، تخفيف الحمولة وهذا السيناريو كان سيكون تكلفته كبيرة.
- لأول مرة في العالم يتم تعويم سفينة جانحة تحمل 13800 حاوية دون تفريغها، قائلا: "كنا نعمل بحرفية والشغل نجح دون خسائر لقناة السويس".