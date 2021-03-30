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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

دعم الرئيس «مفتاح النجاح».. أبرز تصريحات رئيس قناة السويس أمام السيسي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:15 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
إيمان ماهر
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استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجهود التي قامت بها الهيئة لتعويم السفينة البنمية العملاقة "إيفر جيفين"، بعد جنوحها بممر قناة السويس المائي لقرابة 6 أيام.

وترصد"الدستور"، في التقرير التالي، أبرز تصريحات الفريق أسامة ربيع:

- كانت مساندة القيادة السياسية الكاملة والتواصل ساعة بساعة "مفتاح النجاح"، كما أن الظهير المادي والمعنوي كان بمثابة المدد الحقيقي لإتمام هذا الإنجاز غير المسبوق.
- أبرز الدروس المستفادة من حادث السفينة الجانحة، تحديث أسطول الكراكات.
- في اليوم الرابع لعمليات تعويم السفينة الجانحة، تم إزالة الستائر الحديدية، في اليوم الخامس واصلنا أعمال التكريك بعمق 8 أمتار.
- في اليوم السادس تم تعويم السفينة الجانحة بنجاح، بعد عمليات تكريك كبيرة جدا.
- السيناريوهات الثلاثة، عمليات شد ودفع بالقاطرات للسفينة الجانحة، عمليات تكرير لنوسع للسفينة ونخل الماء، ويكون هناك عمق لكي تتمكن من التحرك، تخفيف الحمولة وهذا السيناريو كان سيكون تكلفته كبيرة.
- لأول مرة في العالم يتم تعويم سفينة جانحة تحمل 13800 حاوية دون تفريغها، قائلا: "كنا نعمل بحرفية والشغل نجح دون خسائر لقناة السويس".

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