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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسعار وأماكن طرح «كوبونات رمضان»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:13 م
أماكن طرح كوبونات
أماكن طرح كوبونات رمضان
نرمين محمود الدهان
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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كوبونات لشراء السلع "كوبونات رمضان"، التي تم طرحها هذا العام جاءت بفئات سعرية مختلفة، حيث تبدأ من 20 جنيها إلى 50 جنيها و100 جنيها للكوبون الواحد.

و"كوبون المشتريات" يتم شرائه وتوزيعه على المواطنين غير القادرين من جانب المواطنين الذين في استطاعتهم شراء تلك الكوبونات، ولا يمكن استبداله بنقود ومصنع بطريقة لا تقبل التحايل، ولا يمكن استخدامه إلا مرة واحدة فقط.

وكشف تقرير صادر عن وزارة التموين، أن الوزارة قد طرحت كوبونات لشراء السلع "كوبونات رمضان" بشركاتها التابعة (الشركة المصرية لتجارة الجملة، والشركة العامة لتجارة الجملة وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركتي الأهرام الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والشركة المصرية للحوم، والشركة المصرية لتسويق الاسماك ) كوبونات لشراء السلع الغذائية للعام الثاني على التوالي استعدادًا لشهر رمضان.

وتستعرض الدستور أرقام هواتف وأماكن بيع كوبونات السلع الغذائية التي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر رمضان 2021.
أسعار وأماكن طرح «كوبونات رمضان»
أسعار وأماكن طرح «كوبونات رمضان»
أسعار وأماكن طرح «كوبونات رمضان»
أسعار وأماكن طرح «كوبونات رمضان»

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