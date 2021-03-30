نائب محافظ القاهرة يتفقد مكتب بريد روض الفرج

قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، وبحضور رئيس حى روض الفرج بالمرور بنطاق الحى وتفقد مكتب بريد ابن الرشيد بحى روض الفرج وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على موظفي الخدمة تسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.كما تفقد أعمال إصلاح وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة والشبكة الأرضية بشوارع الحى، كما تفقد أعمال التطوير ورصف وتركيب بلاط الانترلوك الجارية بشوارع الحى، وأكد خلال جولته على الاستمرار فى متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحي.