1133 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله- في تصريح نقلته صحيفة "ملاي ميل" الماليزية- إن إجمالي العدد التراكمي للإصابات بالفيروس في ماليزيا وصل إلى 344 ألفًا و18 حالة، بينهم 14 ألفًا و199 حالة نشطة.وأعلن المسئول الماليزي تعافي 1148 شخصًا من الفيروس، ليبلغ إجمالي المتعافين 328 ألفًا و554 شخصًا، بينما تم الإبلاغ عن خمس وفيات ليبلغ الإجمالي 1265.