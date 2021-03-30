824 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و655 حالة تعافٍ ليبلغ إجمالي المتعافين 133 ألفًا و753 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة (البلاد) البحرينية اليوم الثلاثاء- أن عدد الإصابات الجديدة يشمل 241 حالة لعمالة وافدة، و549 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و34 حالة قادمة من الخارج، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة واحدة لیرتفع إجمالي الوفیات إلى 515 حالة.