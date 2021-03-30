824 إصابة جديدة بكورونا في البحرين
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:16 م
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و655 حالة تعافٍ ليبلغ إجمالي المتعافين 133 ألفًا و753 حالة.
وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة (البلاد) البحرينية اليوم الثلاثاء- أن عدد الإصابات الجديدة يشمل 241 حالة لعمالة وافدة، و549 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و34 حالة قادمة من الخارج، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة واحدة لیرتفع إجمالي الوفیات إلى 515 حالة.
وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة (البلاد) البحرينية اليوم الثلاثاء- أن عدد الإصابات الجديدة يشمل 241 حالة لعمالة وافدة، و549 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و34 حالة قادمة من الخارج، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة واحدة لیرتفع إجمالي الوفیات إلى 515 حالة.