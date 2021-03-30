بدء محاكمة 8 متهمين في «خلية داعش حلوان»

بدأت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.وتضم الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الرهابى وقام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.