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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء محاكمة 8 متهمين في «خلية داعش حلوان»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:27 م
محاكمة 8 متهمين
محاكمة 8 متهمين
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بدأت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

وتضم الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الرهابى وقام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

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