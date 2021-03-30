«القومي للشهداء» يتابع مستوى الخدمات للمستفيدين مع المكاتب الإقليمية

عقد اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اجتماعًا مع عدد من مسؤولي المكاتب الإقليمية للمجلس بالمحافظات للوقوف على مستوى تقديم الخدمات.وخلال الاجتماع، استعرض أمين عام المجلس، وخطة تطوير خدمات الرعاية المقدمة للمستفيدين وعلى رأسها الرعاية الطبية والاجتماعية.وأضاف، أنه تم التعاقد مع 54 مركز ومستشفى تابعة لأمانة المستشفيات الطبية المتخصصة بوزارة الصحة على مستوى المحافظات بالإضافة إلى 14 مركز ومستشفى تابعين لجامعة عين شمس.وتيسيرًا على أسر الشهداء والمصابين، أكد أمين عام المجلس، أنه تم اعتماد كارنيه المجلس في حالة الطوارئ بالمستشفيات أثناء العطلات الرسمية دون الانتظار للحصول على خطاب تحويل، على أن يتم إصدار الخطاب في يوم العمل التالي مراعاة للحالات المرضية الطارئة.وأكد أمين عام المجلس على أنه جاري التنسيق لتحديد فروع الشركة المصرية للأدوية بالمحافظات تمهيدًا لصرف علاج المستفيدين بأماكن إقامتهم دون الحاجة إلى السفر للقاهرة.وشدد على الإسراع في تحديث بيانات المستفيدين وإجراء بحوث إجتماعية لمعرفة الحالات المستحقة للدعم حتى يتمكن المجلس من تقديم الخدمة للمستحقين.وأكد على ضرورة مواصلة خدمات الرعاية لأسر الشهداء والمصابين خاصة الرعاية الإجتماعية والترفيهية من خلال تنظيم عدد من الرحلات والفعاليات بجانب عقد ورش عمل تدريبية على الأعمال الحرفية واليدوية.وأعلن أمين عام المجلس عن قرب تشغيل منظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي قريبًا لربط المقرات والمكاتب الإقليمية بالمحافظات بالمقر الرئيسي للمجلس وإطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات للمستفيدين.