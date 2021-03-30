75 ألف شخص يتلقون لقاح كورونا في بولندا

أعلنت السلطات الصحية في بولندا توزيع 5 ملايين و963 ألفا و933 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد حتى الآن، منها 75 ألفا و854 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر "راديو بولندا" اليوم الثلاثاء أن عدد من حصلوا على جرعتهم الأولى من اللقاح بلغ حوالي 4 ملايين شخص، فيما حصل نحو مليوني شخص على الجرعة الثانية.وترجو بولندا أن تتمكن من تطعيم 60% إلى 70% من إجمالي عدد المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الخريف.