1173 إصابة جديدة بكورونا في عمان
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:19 م
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أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 158 ألفًا و56 إصابة.
وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 7 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1669 حالة، بالإضافة إلى تعافي 454 حالة ليبلغ مجموع حالات التعافي 143 ألفًا و398 حالة.
وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 7 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1669 حالة، بالإضافة إلى تعافي 454 حالة ليبلغ مجموع حالات التعافي 143 ألفًا و398 حالة.