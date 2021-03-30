1173 إصابة جديدة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 158 ألفًا و56 إصابة.وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 7 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1669 حالة، بالإضافة إلى تعافي 454 حالة ليبلغ مجموع حالات التعافي 143 ألفًا و398 حالة.