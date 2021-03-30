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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند تنفي إعادة القرويين الفارّين من الصراع في ميانمار لبلادهم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:19 م
رئيس وزراء تايلاند
رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا،
أ ش أ
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نفى رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء، قيام قوات الأمن في بلاده بإعادة القرويين الذين فروا من الضربات الجوية العسكرية في ميانمار إلى بلادهم، مؤكدًا استعداد حكومته لإيواء أي شخص يفر من القتال.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن رئيس الوزراء التايلاندي قوله: إنه "لا يوجد تدفق للاجئين حتى الآن"، مشيرًا إلى أنه "تم سؤال الأشخاص الذين عبروا إلى تايلاند إذا كانت لديهم أي مشكلة في مناطقهم، وإذا كانت الإجابة بالنفي تتم مطالبتهم بالعودة إلى أراضيهم دون استخدام أي قوة بينما لا يتم إجبار أي شخص على العودة إذا كان لديه قتال في منطقته في الوقت الحالي".

وتأتي هذه التطورات بعد مرور يوم واحد على إعلان جماعات حقوقية أن الجيش التايلاندي بدأ في إعادة الآلاف من الأشخاص الذين فروا من سلسلة الضربات الجوية التي شنها جيش ميانمار إلى بلادهم.

يشار إلى أن الضربات التي شنها الجيش في ميانمار- خلال الأيام الماضية- تعد تصعيدًا جديدًا في حملة القمع العنيفة التي يمارسها المجلس العسكري ضد المحتجين على استيلائه على السلطة في الأول من فبراير الماضي.

وقد قتل ما لا يقل عن 510 متظاهرين منذ الانقلاب، وذلك وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار، والتي تقول إن العدد الفعلي للقتلى من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وتقول الجمعية إنه تم اعتقال 2574 شخصًا حتى الآن، كما أن الاحتجاجات مستمرة حتى اليوم الثلاثاء على الرغم من مقتل أكثر من 100 شخص يوم السبت الماضي فقط.

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