الرئيس السيسي: حادث السفينة الجانحة أكد الأهمية الكبيرة لواقع بقاله 150 سنة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه كان يتابع السفينة الجانحة في قناة السويس بشكل كامل، قائلًا: «كنت متابع الموضوع مع الفريق أسامة ربيع في توقيتات تستغربوها جدًا.. كان فيه تواصل الساعة 4 الصبح.. وكنت مطمئنًا أن كل الأمور هتعدي على خير».وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده مركز التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: «الأزمة أكدت على حاجة مكنتش أتمنى أنها تحصل.. لكن الأقدار بتعمل أفعالها.. وشاورت وأكدت ونبهت على الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع بقاله 150 سنة».وتابع الرئيس السيسي: «قناة السويس ترسخت في أذهان التجارة العالمية.. في ظل الكلام اللي بيتقال عن بدائل، لا ده مرفق عالمي، و13% من حجم التجارة ينقل من عندكم، ورب ضارة نافعة.. قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة».