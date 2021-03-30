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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التعاون الإسلامي: إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برنامج 2025

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:03 م
يوسف بن أحمد العثيمين
يوسف بن أحمد العثيمين
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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المنظمة أعدت خطة عمل توفر خارطة طريق لواضعي السياسات؛ لتبادل المعرفة والمعلومات بين دول المنظمة حول طرق تحسين حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف العثيمين- في كلمته أمام الدورة (17) للمناقشة المواضيعية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التي عقدت، اليوم الثلاثاء، افتراضيًا- أن المنظمة أدرجت تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأهداف الرئيسة في برنامج عملها لعام 2025م، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وقال إنه تم بحث خلال الدورة موضوع حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن أهمية هذا الموضوع قد زادت في أعقاب جائحة كورونا المستجد المستمرة التي أثرت بشدة على تمتع هذه الفئة بحقوقها الإنسانية.

ودعا الأمين العام جميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ المزيد من التدابير الملموسة، من أجل إنشاء إطار تشريعي لإزالة الحواجز النفسية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكفالة المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستثمار في الحد من المخاطر للوقاية من الإعاقة، وإشراك وسائل الإعلام والعلماء والمجتمع المحلي لتغيير النظرة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي مع الأمم المتحدة ومع الدول الأعضاء لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات لتصميم الخطط والاستراتيجيات الوطنية، واستخدام التقنيات المساعدة لبناء قدرات هؤلاء الأشخاص.

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