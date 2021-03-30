حقيقة زواج جيجي حديد من المطرب البريطاني زين مالك

انتشرت تكهنات حول زواج عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد من المطرب البريطاني زين مالك على تويتر خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبدأ معجبون في إرسال التهنئة، خاصة بعد استقبال ابنتهما خاي في سبتمبر الماضي.كان المغني وكاتب الأغاني إنجريد مايكلسون الذي تعاون مع مالك في أغنيته الجديدة To Begin Again، قد أطلق مطحنة الشائعات أثناء بث مباشر على صفحته بإنستجرام أمس.وبعد أن سأله أحد المعجبين عن خط سير الأغنية الجديدة، قال عن مالك:"زين لا يفعل أشياء لا يريد أن يفعلها، إنه شخص خاص وهو الآن متزوج ولديه طفل، لذا يفعل الأشياء التي يريدها".نشأت قصة حب بين المطرب مالك، 28 عاما، وحديد، 25 عامًا، منذ عام 2015، لكنهما لم يؤكدا خطوبتهما، لكن بعد تصريح إنجريد شارك المشجعون تهانيهم على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال: "مالك ليس متزوجًا.. كنت مخطئًا إنه غير متزوج، أنا آسف، أنا آسف للغاية"، بينما حديد ومالك لم يعلقا على الشائعات.انفصل الحبيبان لفترة في عام 2018، لكن تم التأكيد على أنهما عادا معًا في ديسمبر 2019، وتم الكشف عن أخبار حمل "حديد" لأول مرة في إبريل 2020، قبل ظهور مولودهما الأول في سبتمبر.