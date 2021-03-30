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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«أبل» تشجع موظفيها على تلقى لقاح كورونا بمنحهم إجازة مرضية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:01 م
أبل
أبل
أ ش أ
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تشجع شركة أبل الأمريكية العالمية للتقنيات وبرامج الحاسبات، موظفيها على تلقى لقاح كورونا بمنحهم أجازة مرضية مدفوعة الأجر لكل من تلقى اللقاح ويعانى من أعراض جانبية بعد تلقيه جرعة اللقاح.

ذكرت ذلك مصادر مقربة لصانعى القرار فى الشركة.

يذكر أن شركة أبل منحت موظفيها منذ بداية جائحة كورونا أجازة مدفوعة الأجر لكل من ظهرت عليه أعراض الإصابة، بالإضافة إلى منح الموظفين إمكانية العمل من المنازل، ولكن الشركة قررت مؤخرا عودة العاملين بمتاجر التجزئة الخاصة ببيع منتجات أبل بعد قرار بإعادة فتح متاجرها التى كانت مغلقة على مدار الفترة الماضية.

وذكر الرئيس التنفيذى لشركة أبل توم كوك أن الشركة تعتزم العودة فى العمل من مقرها بالولاية فى أوائل شهر يونيو القادم.

كانت ولاية كاليفورنيا، التى يوجد بها ما يزيد على 50 متجرا لشركة أبل، قد قررت البدء فى إعطاء لقاحات كورونا لكل الأشخاص الذين يزيد أعمارهم على 16 عاما فى جميع أنحاء الولاية.

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