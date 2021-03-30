توريد 90 ألف طن أرز لطرحه على بطاقات التموين

تبدأ غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، اعتبارا من يوم الخميس المقبل أول شهر أبريل، توريد الدفعة الرابعة من الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.يأتي ذلك فى إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.وأوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية في بيان له، أنه على مدار الثلاثة أشهر الماضية تم توريد ما يقرب من 90 ألف طن أرز لصالح وزارة التموين، وأن شعبة الأرز ستقوم بتوريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح الوزارة، فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، حيث قامت الوزارة بتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.وأكد أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد اى كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين على البطاقات، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وأنه سيتم بدء توريد الدفعة الثالثة من الأرز المحلى اعتبارا من يوم الخميس المقبل وعلى مدار شهر أبريل 2021 بكمية 30 ألف طن شهريا ليصل اجمالى الكميات الموردة الى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس المقبل.وأشار إلى أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى يناير عام 2022، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة فى الأسواق، ولا يوجد أى أزمات تتعلق بسلعة الأرز، كما تشهد أسعار البقوليات "الفول والفاصوليا والعدس" استقرارا فى الأسواق دون آى زيادة وتوافرها بكميات كبيرة وتكفى لفترات طويلة.