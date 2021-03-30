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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحان الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:59 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قام عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية مفاجئة لمدرستي العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات، والشهيد أكثم الابتدائية لمتابعة مسار امتحان شهر مارس لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأدى طلاب الصف الخامس الامتحان المجمع فترة واحدة لمدة ساعتين بنظام أسئلة الاختيار من متعدد، كذلك أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين.

وأوضح سلامة أن امتحان مارس جاء في مستوي الطالب المتوسط والأسئلة واضحة ومن الكتاب المدرسي، لافتًا بأنه شدد على مديري الإدارات التعليمية بضرورة مواصلة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة والتدابير الوقائية المشددة في مواجهة كورونا، مع اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية وفق الضوابط الوزارية وبسهولة ويسر.

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أن تعليم مطروح قام بتشكيل غرفة عمليات بالمديربة وبكل ادارة تعليمية علي مستوي المدن، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة ميدانية لرصد انضباط العملية الامتحانية بكافة مدارس المحافظة وارسال تقرير يومى عن سير الامتحان.

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