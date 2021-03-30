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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 11369 قضية سرقة تيار كهربائي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:12 م
سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي
مريم جبل_ عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 11369 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وفي مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط "2892" قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 217 قضية متنوعة، وكذلك أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط "54" قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية، مطبوعات.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط 5 قضايا، وكذلك نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1046 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 163 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي".

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