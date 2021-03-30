استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين.كما تم شن عدة حملات لرش وتطهير عدد من الشوارع والمنشآت التي يتردد عليها أكبر عدد من المواطنين وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح حملة تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهي والكافيتريات وتم ضبط ومصادرة أعداد كبيرة من الشيش وتحرير محاضر ضد المخالفين بالإضافة إلى إغلاق عدد من الكافتيريات بالتنسيق مع الأمن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها لمخالفتها تطبيق الاجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.كما تم تنفيذ حملات على وسائل المواصلات العامة للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية حملة لرش وتطهير وتعقيم الوحدة المحلية ومكاتب الموظفين وأماكن استقبال المواطنين، فضلا عن تطهير وتعقيم عدد من المدارس بدائرة المركز لحماية الطلاب من فيروس كورونا.فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بحملة لرش وتطهير وتعقيم عدد من الشوارع والميادين والمصالح الحكومية بمشاركة معدات وفرق التطهير التابعة للمركز لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.يذكر أن محافظة أسيوط، وضعت خطة وقائية، من خلال تكثيف حملات رش وتطهير وتعقيم الأماكن التي يتردد عليها أكبر عدد من المواطنين ودور العبادة ومكاتب البريد وكافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية لحماية العاملين بها والمترددين عليها وذلك بالإستعانة بمعدات وفرق التطهير التابعة للمحافظة فضلا عن حملات متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بوسائل المواصلات والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المقاهي والكافتيريات للتأكد من التزامها بالقرارات الصادة ومنع تقديم الشيشة لروادها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.