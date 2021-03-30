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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:01 م
إقرارات الضريبة
إقرارات الضريبة العقارية
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل.

وقال المركز في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل، مُشددةً على أن أخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية نهاية مارس الجاري، ولا نية لمدها لأي فترات أخرى، خاصة أنه تم مدها من نهاية ديسمبر الماضي إلى نهاية مارس الحالي، مُوضحةً أن تقديم الإقرارات الضريبية يتم من خلال أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي "https:digital.gov.eg"، على أن يتم إعفاء كل من السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وكذلك الذي تقل قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه من هذه الضريبة، بشرط تقدم صاحبها بطلب "الإعفاء".

وفي سياق متصل، تقرر مد العمل بمصلحة الضرائب العقارية والمناطق والمأموريات التابعة لها حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى نهاية مارس الحالي، وذلك تيسيرًا على المواطنين، وقد راعت الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، ويحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة في التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه، وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل في هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.

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