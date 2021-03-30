مدحت صالح يغنى تتر «هجمة مرتدة»

يستعد الفنان مدحت صالح لوضع صوته على التتر الخاص بمسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على شاشة قنوات dmc.وعلمت "الدستور" أن مدحت صالح انتهى من اختيار كلمات الأغنية والألحان، ومن المقرر أن ينتهي من تسجيلها خلال أيام في أحد الاستديوهات الخاصة.ويجسد أحمد عز خلال أحداث المسلسل شخصية سيف العربي، والذى يعمل مع جهاز المخابرات العامة المصرية، وينجح في فضح عدد من المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد الوطن، بعد أن يتم تدريبه على يد المخابرات المصرية.مسلسل "هجمة مرتدة" من بطولة أحمد عز، هند صبري، نضال الشافعي، إنجي المقدم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، هشام سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة، ندي موسي، يوسف عثمان، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.