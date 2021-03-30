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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الداخلية الفرنسي يقود حملة لوقف تمويل بناء مسجد لجماعة موالية للإخوان

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:54 ص
جيرارد دارمانين
جيرارد دارمانين
أمينة ذكى
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طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانين من منطقتي Grand-Est وBas-Rhin في فرنسا، تقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية، لمنع مدينة ستراسبورغ الفرنسية من تمويل جزئي لبناء مسجد تابع لجماعة مللي جوروش الموالية لجماعة الاخوان، وفقا لما نقله موقع diasporadaily.

وكان مجلس مدينة ستراسبورغ قد وافق في 22 مارس الجاري على منحة قدرها 2.5 مليون يورو اى تعادل 10 في المائة من تكلفة بناء مسجد تابع لجماعة مللي جوروش الموالية لجماعة الاخوان مما أثار خلافًا بين إدارة المدينة والحكومة المركزية.

وانتقد وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دورمان قرار المدينة التي يديرها حزب الخضر على تويتر قائلًا: إنه طلب من منطقتي Grand-Est وBas-Rhin الإداريين رفع الأمر إلى المحكمة لوقف تمويل المسجد.

يذكر أن جماعة مللي جوروش هي واحدة من ثلاث اتحادات إسلامية في فرنسا رفضت التوقيع على "مكافحة الانفصالية " الذي يشدد رقابة الحكومة الفرنسية على دور العبادة والتمويل الأجنبي للمساجد.

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