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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج: بدء تشغيل قسم علاج الإدمان بمستشفى سوهاج للصحة النفسية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:53 ص
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن بدء تشغيل قسم علاج الإدمان بمستشفى سوهاج للصحة النفسية بطاقة 36 سريرا، تزامنا مع استعدادات المحافظة لإطلاق حملة مكبرة لمكافحة وعلاج الإدمان.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للمستشفى، بحضور الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والنائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أكرم عاشور، مدير المستشفى.

وتفقد محافظ سوهاج ومرافقيه القسم ومحتوياته، مشيدا بالمستوى المتميز للتجهيزات؛ لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لمرضى الإدمان، مشيرا إلى أنه يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة ويساهم بشكل كبير في دعم ونجاح الحملة التي تستعد المحافظة لإطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة لمكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، أنه تم توفير الأطقم الطبية وأطقم التمريض المدربة للعمل بالقسم وفقا لأحدث أساليب العلاج، مشيرة إلى أنه يشمل 18 غرفة فندقية لإقامة المرضى، وغرف للترفيه، وغرف للعلاج النفسي الفردي والجماعي، وصيدلية تتوافر بها جميع الأدوية اللازمة، بالإضافة إلى الملاعب والمساحات الخضراء.

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