غلق 13 معبرا عشوائيا بنطاق السكة الحديد بقطور في الغربية

قال هاني مصطفى، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، إنه بالاشتراك مع الجهات المعنية، تم غلق 13 معبرا عشوائية، بنطاق السكة الحديد بمركز قطور، نظرا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين، وانتظام حركة سير القطارات.وأوضح رئيس مدينة قطور، أن تلك المعابر تضمنت، غلق 7 معابر عشوائية بنطاق قرى الوحدة المحلية بالشين أمام ترعة السماحات، و3 معابر أخرى أمام قرية خباطة، و3 معابر بنطاق قرية حوين.وأضاف أنه تم إخطار هيئة السكة الحديد بوسط الدلتا والجهات المعنية، بإتمام عملية الغلق لتلك المعابر الغير قانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان عدم فتح تلك المعابر مجددا.