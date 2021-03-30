ندوة تثقيفية ضمن حملة «الخلفة مسؤولية.. شارك في التنمية» بكوم حمادة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه في إطار الجهود التي تقوم بها الدوله لمواجهة الزيادة السكانية وخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لأبناء محافظة البحيرة، وكذا تمكين المرأة والشباب عن طريق زيادة إعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة لأبناء المحافظة، ومن خلال تضافر الجهود المعنية "الحكومية-الأهلية"، مما ينعكس إيجابيا علي كافة برامج التنمية التى تشهدها المحافظة.ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء عماد الدكروري بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ندوة ضمن سلسلة ندوات الحمله التثقيفية (الخلفة مسؤولية... شارك في التنمية) بمشاركة جهاز تنمية المشروعات والادارة التعليمية والإدارة الصحية والأوقاف والثقافة ومنسق وحدة السكان بالمركز.واشتملت الندوة التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد تدريب مناسب لكل مشروع ودراسة جدوى ومتابعة تلك المشروعات على مدار الساعةوكذا اهمية تنظيم الأسرة والتباعد بين عدد مرات الولادة ووسائل تنظيم الأسرة وأهمية العمل في الإسلام، والتأكيد على أهمية المشروعات الصغيرة المقدمة من الدولة للقضاء على البطالة، وأن الخلفة مسئولية ويجب تنظيم الأسرة للحد من الكثافة السكانية.