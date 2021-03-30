الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة.. وشكرًا لكم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر إلى العاملين في قناة السويس على الجهد الذي بذلوه من أجل تعويم السفينة الجانحة.وأكد الرئيس خلال زيارته لمركز التدريب والمحاكاة التابع للهيئة في محافظة الإسماعيلية أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة.وقال الرئيس السيسي: "بشكركم على الجهد اللى اتعمل وعلى الدور اللي عملتوه.. وكل الشكر لكم.. منظر محترم يدل على خبرات وقدرات كبيرة.. والأداء كان أكثر من مشرف".