ضبط 5 بحوزتهم 4 كيلو بانجو بأسوان
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:07 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 5 أشخاص، خلال حملة اليوم الثلاثاء، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح.
وكانت تلقت الجهات الأمنية إخطارًا يُفيد بالقبض على 5 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من البانجو تزن 4 كيلو جرام.
وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وكانت تلقت الجهات الأمنية إخطارًا يُفيد بالقبض على 5 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من البانجو تزن 4 كيلو جرام.
وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.