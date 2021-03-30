ضبط 5 بحوزتهم 4 كيلو بانجو بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 5 أشخاص، خلال حملة اليوم الثلاثاء، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح.وكانت تلقت الجهات الأمنية إخطارًا يُفيد بالقبض على 5 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من البانجو تزن 4 كيلو جرام.وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.