محمود حميدة: لا يفرق اسمي على «تتر السينما» لكن في التليفزيون يكون الأول

قال الفنان محمود حميدة، إنه لا يفرق معه اسمه على التتر نهائيا، مشيرا إلى أن ذلك في السينما فقط؛ ومؤكدا على أنه في التليفزيون والمسلسلات يفرق معه ولابد أن يتم وضع اسمه أولا.وقال حميدة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "بمشيه في السينما لأنها هي شباب علي طول مش للعواجيز وهي للشباب فقط لازم يكونوا النجم والنجمة شباب من غير المعقول أن أحرص على كتابة اسمي قبل الشباب".وأضاف: "في الفيديو الوضع مختلف تماما لأن دي صناعة ودي صناعة، واحنا لو مش بنفرق بينهم الجمهور العام أو الخاص لأن دي دراما أو سينما وده وسيط وده وسيط مختلف".يذكر أن الفنان محمود حميدة يشارك في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته العاشرة، بحضور الفنان محيي إسماعيل ورانيا فريد شوقي وسلوى محمد علي ونادية الجندي وآخرون.