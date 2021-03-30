تحرير 1046 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة لضبط جرائم الغش التجارى.وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1046 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة منها ضبط 1،7 طن "دواجن مجمدة، بط" يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة - 600 كيلو جرام "جبن رومى" بدون مستندات "مجهولة المصدر".تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.ضبط 1،81 طن "أسماك مجمدة ومدخنة" معبأة داخل عبوات يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة. تمهيدًا لإدخالها في عملية التصنيع وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة قائد سيارة بمحافظة الغربية.ضبط 8،75 طن "دقيق فاخر، عدس، فول، أرز" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة بدون مستندات "مجهولة المصدر". تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.ضبط 1،18 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وبدون مستندات "مجهولة المصدر". تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك شركة لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.ضبط طن "سكر تموينى"، 380 عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية 14580 جنيه تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة.ضبط المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القليوبية لاستيلائه على مبلغ 2،227،272 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف في كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.ضبط 12،5 طن "حبيبات بلاستيك" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج- 15600 قطعة أحذية خفيفة مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة "منتج نهائى"- 4 ماكينة خط إنتاج. تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأحذية الخفيفة بمحافظة الشرقية.ضبط 4500 قرص وأمبول أدوية "تجميل، تخسيس" مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المديرة المسئولة عن مركز للتجميل والتخسيس بمحافظة القاهرة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.