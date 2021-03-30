رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحرير 1046 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:49 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل_ عمرو المزيدي
طباعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1046 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة منها ضبط 1،7 طن "دواجن مجمدة، بط" يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة - 600 كيلو جرام "جبن رومى" بدون مستندات "مجهولة المصدر".

تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 1،81 طن "أسماك مجمدة ومدخنة" معبأة داخل عبوات يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة. تمهيدًا لإدخالها في عملية التصنيع وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة قائد سيارة بمحافظة الغربية.

ضبط 8،75 طن "دقيق فاخر، عدس، فول، أرز" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة بدون مستندات "مجهولة المصدر". تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 1،18 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وبدون مستندات "مجهولة المصدر". تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك شركة لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط طن "سكر تموينى"، 380 عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية 14580 جنيه تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة.

ضبط المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القليوبية لاستيلائه على مبلغ 2،227،272 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف في كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط 12،5 طن "حبيبات بلاستيك" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج- 15600 قطعة أحذية خفيفة مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة "منتج نهائى"- 4 ماكينة خط إنتاج. تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأحذية الخفيفة بمحافظة الشرقية.

ضبط 4500 قرص وأمبول أدوية "تجميل، تخسيس" مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المديرة المسئولة عن مركز للتجميل والتخسيس بمحافظة القاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدر قصر العينى: مصر تدخل الموجة الثالثة لكورونا.. ولا أعراض جديدة

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط

مصرع شاب تحت عجلات قطار في محطة رمسيس

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»


الصور

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون