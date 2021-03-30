وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 550 ألفًا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 701 وفاة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 550 ألفًا و36 حالة.وأوضحت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 69 ألفًا و417 إصابة جديدة خلال الفترة ذاتها، ليبلغ اجمالي الإصابات 30 مليونًا و331 ألفًا و794 حالة منذ بداية الجائحة.