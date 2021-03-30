«العدل» تواصل تطوير المحاكم بالمرحلة الثالثة لرفع كفاءتها

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان، الانتهاء من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير المحاكم وميكنتها ورفع كفاءتها بما يتناسب مع خطة التحول الرقمي.ووفقا للخطة الموضوع من قبل الوزراة فإن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير المحاكم والتي بدأت فى أكتوبر الماضي وتنتهي بنهاية شهر مارس الجاري.وتشمل المرحلة الثالثة تطوير محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الثالثة.ووضعت الوزارة برئاسة المستشار عمرمروان، خطة لتطوير المحاكم، على ثلاث مراحل حيث جاءت المرحلة الأولى خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020 وشملت 91 محكمة ابتدائية وجزئية، منها شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية.أما المرحلة الثانية فبدأت فى 2 مارس 2020 واستمرت حتى 30 سبتمبر 2020 وشلمت 116 محكمة منها محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، ايتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.