5181 إصابة جديدة بكورونا في بنجلاديش

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل ٥١٨١ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في بنجلاديش، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى ٦٠٠ ألف و٨٩٥ حالة.وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأنه تم تسجيل ٤٥ وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٨٩٤٩ حالة.وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع ٥ ملايين و١٣٩ ألفًا و٤٥٦ جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بنجلاديش.