إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

نفذت الأجهزة التفنيذية بمحافظة أسيوط عدد من الإزالات بمراكز وقرى المحافظة لحالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة؛ للحفاظ على الأراضي الزراعية من التبوير وحماية أملاك الدولة وحق الشعب.وتم شن عدة حملات بمركزي البداري والغنايم تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم بالتنسيق مع الجهات المعنية من بينها مديريتي الزراعة والري وقسم الإزالات والجمعية الزراعية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المركزين والقرى التابعة لها وهو ما أسفر عن إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حيث تم تنفيذ عدد 3 حالات تعدى في المهد على أرض زراعية بقرية النواورة بمساحة ٨٠ متر وحالة تعدي أرض زراعية بقرية العقال البحري على مساحة ٨٥ متر فضلًا عن إزالة تعدي على أملاك دولة بقرية الكوم الأحمر على مساحة ٣٠ متر بالإضافة إلى قيام إدارة صرف البدارى بإزالة التعديات وفتح الطريق على البر الأيسر لمصرف البدارى الرئيسي من عزبة سالم حتى نجوع المعادى بطول ٤ كيلو وبعرض النزع ١٨ مترا بالإضافة إلى 3 حالات إزالة فورية لمخالفة تعدي على أرض أملاك دولة بمنطقة الغنايم قبلي الجزازرة حضن الجبل.