الرئيس السيسي يصل إلى مقر التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس السيسي سيزور هيئة قناة السويس، ويتفقد مركز التدريب البحرى والمحاكاة، التابع للهيئة بالإسماعيلية.