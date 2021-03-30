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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أستقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أعضاء فريق حملة "ابنك أغلى من الغلة"والتي تطلقها جامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:57 ص
ابنك أغلى من الغلة
ابنك أغلى من الغلة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أعضاء فريق حملة "ابنك أغلى من الغلة"، والتي تطلقها جامعة أسيوط تحت إشراف الدكتورة مها كامل غانم رائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، وذلك للتوعية بمخاطر استخدام أقراص حفظ الحبوب الغذائية من التسوس والمعروفة علميًا باسم أقراص (فوسفيد الألومنيوم)، وذلك بعد ملاحظة الزيادة المطردة في استخدام هذة الأقراص للانتحار.

وصرح الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة بأن اهتمام الجامعة بحياة المواطنين عامة والشباب خاصة والسعي لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع لا يقل أهمية أبدًا عن الدور التعليمي والتدريبي الذي تقوم به الجامعة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم كل المبادرات والحملات التى تهتم بحياة المواطنين والمجتمع المحيط.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مها غانم أن فكرة الحملة جاءت من خلال مجموعة من شباب الأطباء بعد ملاحظة زيادة حالات الوفاة باستخدام هذة الأقراص سواء كان ذلك عن طريق القصد بغرض الانتحار أو كان ذلك عن طريق الخطأ كما في حالات الأطفال، وبعد دراسة المشكلة تبين أنها تتفاقم تدريجيًا في مختلف محافظات الجمهورية، لذلك قررنا إطلاق حملة تهدف إلى التوعية بخطورة استخدام هذه الأقراص وتفعيل ضوابط صارمة لتجنب تكرار مثل هذة الحوادث.

وأشار الطبيب محمود سعد منسق الحملة إلى أن الحملة تهدف إلى التنبيه ودق ناقوس الخطر والعمل على عرض الحلول المقترحة والوسائل البديلة الآمنة التي من الممكن أن يتم استخدامها عوضًا عن هذة الأقراص السامة، حيث يقوم بهذا الدور أساتذة متخصصين من كلية الزراعة بجامعة أسيوط.

كما أوضح منسق الحملة أن الحملة تستهدف الوصول إلى جميع المواطنين عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى العمل الميداني الموسع، حيث من المخطط أن تشمل الحملة ندوة توعوية مكبرة في رحاب جامعة أسيوط يتبعها عدد من القوافل المجتمعية للقرى التي شهدت أكبر عدد من الحالات، كما تم أنشاء صفحة على الفيسبوك للحملة والتي تتناول وتعرض (مشاهد درامية توعوية ولقاءات مع وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الزراعة للحديث عن الدور الرقابي للدولة ضد هذه الأقراص، بالإضافة إلى لقاءات مع الأطباء المتخصصين للحديث عن الأعراض الإكلينيكية والإسعافات الأولية ولقاءات مع الأطباء النفسيين للحديث عن الانتحار وأبعاده، وكذلك لقاءات مع رجال دين للحديث عن الانتحار من وجهة نظر الدين ودور الأسرة في احتضان أبنائها) وغيرها من اللقاءات التي يمكنكم متابعتها من خلال رابط صفحة الحملة التالي
https:www.facebook.com/EbnkAghla
رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»
رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»
رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»
رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»
رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»
رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

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رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

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