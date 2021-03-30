مقتل مدني وإصابة 6 أخرين بسقوط صاروخ حوثي في مأرب باليمن

سقط مدني وجرح 6 في سقوط صاروخ باليستي حوثي على الأحياء السكنية في مأرب باليمن، وفقا لما أعلنت وسائل إعلام يمنية اليوم الثلاثاء.يأتي هذا فيما طالب 9 نواب في الكونجرس الأمريكي في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.وقالت الرسالة التي جمع توقيعاتها النائبين الجمهوريين، كلوديا تيني والنائب جو ويلسون، إن كل الشروط متوفرة لتصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب.وشددوا على أن شطب المليشيا المدعومة من إيران من القائمة بدد فرص السلام في المنطقة.