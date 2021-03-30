313 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:56 ص
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اقتحم 313 مستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع "عيد الفصح" اليهودي.
وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة- وفقًا لما أوردته كالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة في القدس المحتلة.
وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة- وفقًا لما أوردته كالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة في القدس المحتلة.