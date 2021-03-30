313 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم 313 مستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع "عيد الفصح" اليهودي.وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة- وفقًا لما أوردته كالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة في القدس المحتلة.