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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها 3.5 طن دواجن وأسماك فاسدة.. ضبط 1046 قضية تموينية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:44 ص
أسماك فاسدة
أسماك فاسدة
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1046 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 1،7 طن "دواجن مجمدة، بط" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى - 600 كيلو جرام "جبن رومى" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط 1،81 طن "أسماك مجمدة ومدخنة" معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة قائد سيارة بمحافظة الغربية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 8،75 طن "دقيق فاخر، عدس، فول، أرز" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة بدون مستندات "مجهولة المصدر"، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط 1،18 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وبدون مستندات "مجهولة المصدر"، بحوزة مالك شركة لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط 1 طن "سكر تموينى"، 380 عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية 14580 جنيه تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على مبلغ 2،227،272 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء، وضبط 12،5 طن "حبيبات بلاستيك" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج- 15600 قطعة أحذية خفيفة مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة "منتج نهائى"- 4 ماكينة خط إنتاج، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأحذية الخفيفة بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط 4500 قرص وأمبول أدوية "تجميل، تخسيس" مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المديرة المسئولة عن مركز للتجميل والتخسيس بمحافظة القاهرة.

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