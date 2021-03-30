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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

20 ألف طالب يؤدون الاختبارات الشهرية المجمعة بشمال سيناء

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:44 ص
الاختبارات الشهرية
الاختبارات الشهرية المجمعة بشمال سيناء
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قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء حمزة رضوان إن 19 ألفا و780 تلميذًا وتلميذة بالصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي في مختلف مدارس المحافظة يؤدون، اليوم الثلاثاء، الاختبارات الشهرية المجمعة، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى توقيع الكشف الطبي على التلاميذ قبل دخول اللجان.

وأوضح وكيل الوزارة - في تصريح صحفي اليوم - أن الامتحان لمدة ساعتين، عبارة عن ورقة مجمعة تضم عددا من الأسئلة الاختيارية، فيما تمت دراسته خلال شهر مارس في جميع المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، لافتًا إلى أن ما جرى الامتحان فيه لا يدرج في امتحانات الشهور التالية طبقًا لتوجيهات الوزارة.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية؛ لمتابعة سير وانتظام الامتحانات.

يذكر أن الاختبارات الشهرية في مدارس شمال سيناء عن شهر مارس بدأت - أمس - للصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، وتجرى، غدا للصف السادس الابتدائي، وذلك لمدة يوم واحد لكل صف دراسي، وتجرى أواخر كل شهر (مارس وأبريل ومايو) لجميع صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي فى ورقة منفصلة (منهج كامل) تحت إشراف الإدارات التعليمية، ويكون الامتحان فيما درسه الطالب خلال الشهر فقط ويعتبر منتهيا فلا يدرج في امتحانات الشهر التالي.

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