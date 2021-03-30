«تطبيقات النقل الذكية» بمباحثات العربية للتصنيع و«ألستوم» العالمية

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية لتعميق وزيادة التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق والتوسع في تطبيقات النقل الذكية.واستعرضت رؤية الهيئة العربية للتصنيع وخططها المستقبلية بشأن زيادة نسب المكون المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات صناعة السكة الحديد ومترو الأنفاق والتوسع في تطبيقات النقل الذكية والتكنولوجيات الرقمية الحديثة في التصنيع، خلال مباحثات التعاون مع وفد شركة "ألستوم" الفرنسية العالمية، بالإضافة إلى بحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في السكك الحديدية والجرارات والمزلقانات وتحديث الإشارات وأيضا مشروعات مترو الأنفاق، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث برامج التدريب.في هذا الصدد، أشاد التراس بخبرات شركة "ألستوم" العالمية والتي تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة النقل المتكاملة، لافتا أن مشروعات "ألستوم" متعددة في المشروعات التنموية القومية الكبرى التي تشهدها مصر حاليا، حيث تعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع المونوريل، وتطوير أنظمة الإشارات لجميع خطوط مترو الأنفاق، وغيرها من مشروعات النقل الذكية المتعددة.وأشار التراس إلى أنه تم بحث تطوير مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات، بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، كذلك تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، والتوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية مثل المونوريل والقطارات فائقة السرعة.وفي سياق متصل، أوضح "التراس" أن العربية للتصنيع وضعت خطة شاملة لتحديث وتطوير مصنع "سيماف" لمهمات السكك الحديدية التابع للهيئة العربية للتصنيع، وتتم حاليا بالاستعانة بكبرى الشركات العالمية، وفقا لرؤية تسعى لتغطية جميع مطالب وزارة النقل من عربات السكك الحديدية المختلفة، ومترو الأنفاق، والتوسع في الأسواق الخارجية وخاصة المنطقة الأفريقية والعربية، موضحا أنه يستهدف زيادة معدلات الإنتاج السنوية للمصنع والتوسع في تطبيقات النقل الذكية وتطوير قطاع البحوث والتصميم ورفع مستوى الكوادر الفنية وتدريبهم خارجيا وداخليا بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة.من جهته، أكد "أندرو ديليوني" الرئيس التنفيذي لشركة "ألستوم" الفرنسية بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا، أن السوق المصري كبير وواعد وجاذبا للاستثمارات العالمية، مشيرا إلى تطلع الشركة للمشاركة في كافة المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر.وشدد "ديليوني" على أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الرقمية الحديثة لتطوير وتحديث السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتطبيقات النقل الذكية، مشيرا إلى تعزيز الفرص التسويقية الداخلية والخارجية لتلبية الاحتياجات المتزايدة بالسوق المحلي وبالمنطقة الإفريقية والعربية.