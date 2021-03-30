رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تطبيقات النقل الذكية» بمباحثات العربية للتصنيع و«ألستوم» العالمية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:43 ص
الفريق عبدالمنعم
الفريق عبدالمنعم التراس،
إيمان ماهر
طباعة
أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية لتعميق وزيادة التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق والتوسع في تطبيقات النقل الذكية.

واستعرضت رؤية الهيئة العربية للتصنيع وخططها المستقبلية بشأن زيادة نسب المكون المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات صناعة السكة الحديد ومترو الأنفاق والتوسع في تطبيقات النقل الذكية والتكنولوجيات الرقمية الحديثة في التصنيع، خلال مباحثات التعاون مع وفد شركة "ألستوم" الفرنسية العالمية، بالإضافة إلى بحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في السكك الحديدية والجرارات والمزلقانات وتحديث الإشارات وأيضا مشروعات مترو الأنفاق، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث برامج التدريب.

في هذا الصدد، أشاد التراس بخبرات شركة "ألستوم" العالمية والتي تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة النقل المتكاملة، لافتا أن مشروعات "ألستوم" متعددة في المشروعات التنموية القومية الكبرى التي تشهدها مصر حاليا، حيث تعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع المونوريل، وتطوير أنظمة الإشارات لجميع خطوط مترو الأنفاق، وغيرها من مشروعات النقل الذكية المتعددة.

وأشار التراس إلى أنه تم بحث تطوير مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات، بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، كذلك تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، والتوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية مثل المونوريل والقطارات فائقة السرعة.

وفي سياق متصل، أوضح "التراس" أن العربية للتصنيع وضعت خطة شاملة لتحديث وتطوير مصنع "سيماف" لمهمات السكك الحديدية التابع للهيئة العربية للتصنيع، وتتم حاليا بالاستعانة بكبرى الشركات العالمية، وفقا لرؤية تسعى لتغطية جميع مطالب وزارة النقل من عربات السكك الحديدية المختلفة، ومترو الأنفاق، والتوسع في الأسواق الخارجية وخاصة المنطقة الأفريقية والعربية، موضحا أنه يستهدف زيادة معدلات الإنتاج السنوية للمصنع والتوسع في تطبيقات النقل الذكية وتطوير قطاع البحوث والتصميم ورفع مستوى الكوادر الفنية وتدريبهم خارجيا وداخليا بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة.

من جهته، أكد "أندرو ديليوني" الرئيس التنفيذي لشركة "ألستوم" الفرنسية بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا، أن السوق المصري كبير وواعد وجاذبا للاستثمارات العالمية، مشيرا إلى تطلع الشركة للمشاركة في كافة المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر.

وشدد "ديليوني" على أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الرقمية الحديثة لتطوير وتحديث السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتطبيقات النقل الذكية، مشيرا إلى تعزيز الفرص التسويقية الداخلية والخارجية لتلبية الاحتياجات المتزايدة بالسوق المحلي وبالمنطقة الإفريقية والعربية.

موضوعات متعلقة

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي


الصور

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون