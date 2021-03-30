19 أبريل.. بدء تصدير لقاح «جونسون أند جونسون» لأوروبا

أعلنت شركة "جونسون أند جونسون" الامريكية أنها ستسلم لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أوروبا اعتبارا من 19 أبريل المقبل.وقالت الشركة - حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو تي.في.) الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء - إن هذا اللقاح هو الرابع الذي يحصل على الضوء الأخضر من وكالة الأدوية الأوروبية بعد لقاح "فايزر-بيونتيك" و"موديرنا" و"أسترازينيكا".وكانت شركة "جونسون أند جونسون" قد أعلنت أنها بصدد إنتاج جرعات من لقاح كورونا تكفي لتطعيم 20 مليون أمريكي بنهاية الشهر الجاري.