19 أبريل.. بدء تصدير لقاح «جونسون أند جونسون» لأوروبا
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:43 ص
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أعلنت شركة "جونسون أند جونسون" الامريكية أنها ستسلم لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أوروبا اعتبارا من 19 أبريل المقبل.
وقالت الشركة - حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو تي.في.) الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء - إن هذا اللقاح هو الرابع الذي يحصل على الضوء الأخضر من وكالة الأدوية الأوروبية بعد لقاح "فايزر-بيونتيك" و"موديرنا" و"أسترازينيكا".
وكانت شركة "جونسون أند جونسون" قد أعلنت أنها بصدد إنتاج جرعات من لقاح كورونا تكفي لتطعيم 20 مليون أمريكي بنهاية الشهر الجاري.
وقالت الشركة - حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو تي.في.) الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء - إن هذا اللقاح هو الرابع الذي يحصل على الضوء الأخضر من وكالة الأدوية الأوروبية بعد لقاح "فايزر-بيونتيك" و"موديرنا" و"أسترازينيكا".
وكانت شركة "جونسون أند جونسون" قد أعلنت أنها بصدد إنتاج جرعات من لقاح كورونا تكفي لتطعيم 20 مليون أمريكي بنهاية الشهر الجاري.