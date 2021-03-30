الوزراء الليبي: حل مشكلة الهجرة لا يأتي إلا بالتعاون مع أوروبا

أكد رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، أن حل مشكلة الهجرة لا يأتي إلا من خلال التعاون مع أوروبا.وأضاف «الدبيبة»- في تصريح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية- أن الليبيين هم من بين الضحايا الأوائل للمهاجرين غير شرعيين، "فنحن لا نختلف عن إيطاليا أو اليونان أو فرنسا أو البلدان الأخرى المتأثرة بالظاهرة، لذا يجب أن تجلس أوروبا معنا على الطاولة، لحماية الحدود الليبية، بل ومن أجل تخفيف معاناة الهاربين من الجوع والحروب والفقر أيضًا".وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن الحديث هنا عن مشكلة إنسانية وليست جيوسياسية أو أمنية، لذا يجب مساعدة البلدان التي يفر منها شعبها، ويلجأ للهجرة غير الشرعية.