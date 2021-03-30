خادمة وراء سرقة مجوهرات من شقة بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط خادمة لسرقتها مجوهرات من شقة بمنطقة النزهة.تبلغ لقسم شرطة النزهة من ربة منزل، باكتشافها سرقة مبلغ مالى، كمية من المشغولات الذهبية من داخل الشقة سكنها.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات تعمل لدى المُبلغة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها سيئ النية، صاحب محل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.كما تم بإرشادها ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنها، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.