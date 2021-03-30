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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطعيم 854 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالمنيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:37 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ فعاليات الجرعة الثانية بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات لليوم الثالث على التوالي.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تطعيم 854356 طفل بنسبة تغطية 87.2% من المستهدف حتى اليوم الثاني من الحملة، مؤكدا متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة.

وأوضح الدكتور علي قاسم، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي الحملة، ويتم تنفيذها من خلال 2710 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، ويجرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي كورونا.
تطعيم 854 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالمنيا
تطعيم 854 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالمنيا
تطعيم 854 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالمنيا
تطعيم 854 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالمنيا
تطعيم 854 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالمنيا
تطعيم 854 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالمنيا
تطعيم 854 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالمنيا
تطعيم 854 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالمنيا

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