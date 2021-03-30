720 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 191 ألفًا و491 إصابة.وأوضحت الوزارة- حسبما ذكرت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية اليوم الثلاثاء- أن هناك 509 أشخاص تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 172 ألفًا و605 متعافين.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3 آلاف و497 وفاة بينها 890 حالة توفيت لإصابتهم بأمراض أخرى.