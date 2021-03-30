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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يضبط 173 قطعة سلاح ناري

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:44 ص
سلاح ناري
سلاح ناري
مريم جبل_ عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 173 قطعة سلاح نارى، 214 قضية مخدرات وتنفيذ 79141 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وضبط 40 متهمًا في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، 28 بلطجيًا، وضبط 282 دراجة نارية مخالفة، تحرير 24056 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 63 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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