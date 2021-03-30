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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نظافة القاهرة» تتابع أعمال مسار المومياوات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:35 ص
أعمال مسار المومياوات
أعمال مسار المومياوات
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطة أمام نادي الأبطال وأول صلاح سالم، وإعادة زراعتها لإظهارها بالمظهر اللائق.

وتفقد رئيس الهيئة أعمال الانتهاء من زراعة الأحواض الواقعة أمام نادي الأبطال بمنطقة الخيالة بمصر القديمة بمعرفة المركزية للتجميل.

كما تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة خط سير المومياوات من ميدان التحرير وشاهد البيان العملي في غسيل جميع الأشجار والأرصفة واليفط الإرشادية بطول خط السير بكورنيش النيل حتى مصر القديمة.

وأثنى الشرشابي، على المجهود المبذول من جميع المركزيات من النظافة والتجميل والإنارة وطلب منهم سرعة الانتهاء من أعمال الغسيل لجميع محاور خط سير المومياوات.
«نظافة القاهرة» تتابع أعمال مسار المومياوات
«نظافة القاهرة» تتابع أعمال مسار المومياوات
«نظافة القاهرة» تتابع أعمال مسار المومياوات
«نظافة القاهرة» تتابع أعمال مسار المومياوات
«نظافة القاهرة» تتابع أعمال مسار المومياوات
«نظافة القاهرة» تتابع أعمال مسار المومياوات

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