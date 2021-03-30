رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

برومو مسلسل «موسى» يتخطى حاجز المليون مشاهدة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:00 م
مسلسل موسى
مسلسل "موسى
دعاء عبد المقصود
طباعة
تخطى برومو مسلسل "موسى " للنجم محمد رمضان حاجز المليون مشاهدة، حيث حقق منذ طرحه أمس مليون و400 ألف مشاهدة.

وكان المنتج تامر مرسي، مالك شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "موسى" قد طرح أمس البرومو الدعائي للعمل الذي يشارك به محمد رمضان، في موسم رمضان المقبل.

وتتضمن قصة المسلسل في حقبة الخمسينات والستينات أثناء الحملة الفرنسية في الصعيد، حول شاب يتوفى والده منذ صغره فيتحمل مسئولية أشقاؤه ويفتقد مرحلة طفولته التي لم يعيشها بسبب المصائب التي وضع فيها، يضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة ويعمل في تصدير واستيراد بعض الاشياء من غزة إلى مصر والعكس ويعجب بفتاة فرنسية وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

«العلاقة الآثمة».. «فيس بوك» وراء مقتل طفلتي القليوبية خنقًا بالغاز


الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة.. وشكرًا لكم

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون