خروج جميع المصابين بحادث القطار من مستشفى طهطا العام

أكد الدكتور محمد السيد فراج، مدير مستشفى طهطا العام، خروج جميع المصابين فى حادث تصادم القطارين بمحطة سكة حديد بقرية الصوامعة غرب، والبالغ عدهم 81 مصابًا، وهو العدد الأكبر بين المستشفيات لقربها من موقع الحادث بعد تلقي العلاج اللازم، والاطمئنان عليهم.ولفت مدير المستشفى إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم دخولها المستشفى ٨١ حالة، منها ٢٠ حالة تم فحصها وخروجها فى نفس الساعة، و٢٨ حالة تم التعامل معها وعمل الإسعافات والأشعّات، وصرف العلاج وخروجها بنفس يوم الحادث، و١٦ حالة استمرت تحت الملاحظة لليوم التالي.وأضاف أنه تم تحويل ١٣ حالة للمستشفيات، منها ٨ حالات إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وحالة لمستشفى أسيوط العام، بالإضافة إلى حالتين وصلتا للمستشفى جثتين هامدتين، وتم تسليمهما لذويهما.وكانت محافظة سوهاج شهدت الجمعة الماضية حادث قطاري بقرية الصوامعة غرب التابعة لمركز ومدينة طهطا، مما أسفر عن وفاة العشرات وإصابة 158 مصابًا.