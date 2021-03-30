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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد يوم شم النسيم 2021 وأسعار الفسيخ والأسماك المملحة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:15 م
شم النسيم
شم النسيم
شيماء حسين
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يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد يوم شم النسيم 2021 وأسعار الفسيخ والأسماك المملحة ومظاهر الاحتفال به منذ العصر الفرعوني، والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حيث يحتفل بأعياد الربيع كافة طوائف وطبقات الشعب المصري لما به من بهجة وسعادة للجميع.

موعد يوم شم النسيم 2021 وأسعار الفسيخ والأسماك المملحة

يحتفل الشعب المصري بأعياد الربيع أو شم النسيم هذا العام يوم 3 مايو المقبل حيث يخرجون إلى الحدائق والمتنزهات والبساتين أو على ضفاف النيل لشم الهواء العليل أو النسيم الطيب و يتناولون المأكولات البحرية الرنجة و الفسيخ والأسماك المملحة والتي يتم عرضها في الأسواق المحلية قبل الاحتفال بأسبوعين على الأكثر وتتراوح أسعاره ما بين 90 إلى 150 جنيه للكيلو يرجع اختلاف الأسعار إلى جودة الفسيخ و منطقة البيع و تكاليف النقل في حالة اختلاف محافظة البيع عن التصنيع لذلك يلجأ الكثير من المواطنين إلى تصنيعه منزليا لضمان جودة المنتج و تقليل التكلفة.

طقوس الاحتفال بأعياد الربيع منذ العصر الفرعوني

امتهن قدماء المصريين مهن عدة مثل الزراعة والتجارة و الصناعة و تربية الماشية ولكنهم يقننون أن جميع المهن تقوم على زراعة المحاصيل الزراعية لذلك قدسوا أيام الحصاد و احتفلوا بها و أطلقوا عليها عيد الربيع حيث يتجمع كافة أفراد الأسرة الواحدة و يخرجون إلى الحدائق للاستمتاع بمشاهدة الخلابة وسط الزهور و يتناولون المأكولات البحرية المملحة والبصل الأخضر والخس والخيار والجزر وتلوين البيض لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال بالإضافة إلى إقامة مسابقة في الغناء والرياضة والموسيقى.

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أسعار تذاكر دخول الحدائق العامة في شم النسيم

بتسأل الكثير من المواطنين عن موعد يوم شم النسيم 2021 وأسعار الفسيخ والأسماك المملحة، وقيمة تذاكر دخول الحدائق والمتنزهات العامة والتي بتجميع بها كافة أفراد الأسرة الواحدة للاستمتاع بمشاهدة الزهور والنباتات وتناول المأكولات البحرية المملحة حيث تتراوح أسعار تذاكر حديقة الأورمان 2 جنيه للفرد و 20 لركنة السيارة و 5 جنيهات لدخول حديقة الحيوان و 5 جنيهات لحديقة الزمالك وتمنح الدولة هذا اليوم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي.

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